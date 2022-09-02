أبرز 7 أسئلة شائعة عن كيفية استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية

كتب هانى الحوتى

أحالت مصلحة الضرائب 7 شركات مسجلة بمركز كبار الممولين إلى النيابة، وذلك لعدم التزامها بالانتظام في إصدار الفواتير الإلكترونية على المنظومة، كما تم وضعها كشركات ذات مخاطر عالية (القائمة السوداء)، مما يحرمها من التمتع بالمزايا الممنوحة للممولين الملتزمين بإصدار الفاتورة الإلكترونية سواء في إجراءات رد الضريبة أو خصم الضريبة أو أعمال الاستيفاءات أو تسهيل إجراءات الفحص وخلافه، ويقدم "اليوم السابع"، أبرز 7 أسئلة شائعة عن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.



1- كيف يتم التسجيل الذاتي على منظومة الفاتورة الإلكترونية؟ ج- أتاحت منظومة الفاتورة الإلكترونية التسجيل للممول ذاتيًا على روابط محددة متاحة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، على أن يتم مراعاة المتطلبات الفنية الخاصة باستخدام الختم الإلكتروني، وخصصت مصلحة الضرائب فيديوهات تعريفية لتوضيح كيفية التسجيل.



2- ما هو دور المفوض (Admin)؟ ج- يتولى المفوض من الشركة المسجلة بالفاتورة الإلكترونية متابعة الوثائق، تسجيل وثيقة، إلغاء وثيقة، رفض إلغاء وثيقة، رفض وثيقة، اعتراض على رفض وثيقة، تصدير وثيقة، إدارة بيانات الاتصال، إدارة ممثلي الممول، إدارة أنظمة الممول، إدارة وسطاء الممول، إدارة الأكواد، متابعة الاشعارات.



3- وما هو دور المستخدم (User)؟ ج- حددت الضرائب دور المستخدم في مشاهدة الوثائق، تسجيل وثيقة، إلغاء وثيقة، رفض إلغاء وثيقة، رفض وثيقة، اعتراض على رفض وثيقة، تصدير وثيقة، مشاهدة الاشعارات.



4- ما هو رقم الإلكتروني UUID للفاتورة الإلكترونية؟ ج- هو رقم فريد غير متكرر يتم تسجيله آليًا على كل وثيقة تسجل على المنظومة. 5- ما هو نظام تكويد (GS1)؟ ج- هو معيار لتوحيد كود السلع والمنتجات والخدمات التابعة لكل شركة بحيث يكون هذا الكود غير متكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة، ويتم التعاقد من خلال شركة GS1 Egypt. ج- هو معيار لتوحيد كود السلع والمنتجات والخدمات التابعة لكل شركة بحيث يكون هذا الكود غير متكرر على مستوى العالم ويضمن تابعية المنتج للشركة المصنعة، ويتم التعاقد من خلال شركة GS1 Egypt.



6- ما هو نظام تكويد (EGS)؟ ج- هو نظام محلى لتصنيف السلع والخدمات ويتم عن طريق موائمة الأكواد الداخلية مع نظام GPC على منصة الفاتورة الإلكترونية ويستلزم موافقة مصلحة الضرائب على الكود.