وفد نقابة المهندسين يشارك في المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة

كتبت آية دعبس

شارك وفد من نقابة المهندسين برئاسة المهندس يسري الديب- أمين عام النقابة، في فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة والذي عقد اليوم تحت شعار "الأخضر حياة"، ضم الوفد عدد من أعضاء المجلس الأعلى والشعب واللجان.

وذلك بحضور رئيس مجلس الشيوخ وكل من وزير العدل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة واستصلاح الراضي، ووزير شئون المجالس النيابية، ووزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء السابقين وبعض رؤساء المنظمات العربية والمحلية المعنية بالعمل المجتمعى.

ناقش المؤتمر التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة و المناخ، وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية والزراعية على التنمية المستدامة فى ظل المتغيرات المناخية، ودور الإعلام والمؤسسات الدولية والعربية و المجتمع المدنى فى الحفاظ على التنمية المستدامة فى ظل التغيرات المناخية.

خلال كلمته الافتتاحية قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المؤتمر أن التغيرات المناخية الناجمة للاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية فرض على العالم تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية، ومن ثم كان لزاما أن يسعى العالم لتحقيق التوازن المطلوب وحماية حق الأجيال فى بيئة سليمة، وتوحيد الأهداف من أجل خطة عالمية لمواجهة هذه التحديات.

وأكد بأن مصر رغم أنها الأقل فى أسباب التغيرات المناخية وخاصة على مستوى الانبعاثات إلا أنها أكثر الدول تضررًا، ومن ثم أولت إهتماما كبيرًا من خلال خطوات استباقية بمشاركة الجميع بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ودعما لهذه الجهود جاء المؤتمر العربى للمناخ والتنمية المستدامة لمناقشة التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ.

وأكد الوزراء المشاركون في المؤتمر على أن تغيير المناخ وضرورة الحفاظ على البيئة يُعد الشغل الشاغل للعالم اليوم، مشيرين إلى أن إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف، ظهر بشكل ملحوظ من خلال الاهتمام البالغ للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمبادرات الخاصة بالبيئة ودعمه اللامحدود للدراسات المتخصصة في هذا المجال، وقد إنعكس ذلك في تلبية العالم للدعوة التي اطلقها فخامته لإستضافة مؤتمر قمة المناخ المزمع إنعقاده بجمهورية مصر العربية نوفمبر المُقبل في مدينة شرم الشيخ.

شهد مؤتمر "الأخضر حياة" المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة فيلما تسجيليا بعنوان " الطريق إلي الجمهورية الجديدة"، حيث تناول عرض الإنجازات التي شهدتها الدولة خلال ال 8 سنوات الماضية .