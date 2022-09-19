وزير التربية والتعليم يلتقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كتب محمود طه حسين

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بديوان عام الوزارة.

ورحب الوزير، بالحضور، مثمنًا دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين في الفترة الأخيرة، آملاً إلى استمرار التعاون بين الوزارة والتنسيقية في العديد من الملفات.

وأكد الوزير علي أن تطوير التعليم مستمر، وهذا التطوير خطة دولة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يلمس المواطن ثمار التطوير، ولابد أن يصل إلى المدرسة وهذه هي الخطة التي سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه سيتم دمج المواد الرقمية المعرفية بقنوات مدرستنا والمنصات التعليمية مع البرامج الدراسية داخل المدرسة بآليات على الأرض.

وهنأ الوفد الدكتور رضا حجازي بمناسبة ثقة القيادة السياسية فيه واختياره وزيرًا للتعليم، مؤكدين حرصهم على التواصل بصفة دائمة مع الوزارة في العديد من القضايا التي تهم المواطن المصري.

وضم الوفد، النائب عمرو يونس، وطاهر أبو زيد، والنائب عمرو درويش، والنائبة رشا فايز، والنائب أحمد قناوي، والنائب أحمد فوزي، والنائب محمود تركي، ومحمود رمزي، وأحمد البشبيشي.



الدكتور رضا حجازى مع وفد التنسيقية



الدكتور رضا مع الوفد