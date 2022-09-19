وزير الاتصالات ومحافظ قنا ورئيس هيئة البريد يفتتحون عددا من المشروعات

ويفتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودى، عددا من المشروعات التكنولوجية تضمن مشروعات لحياة كريمة ومكاتب بريد.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.