هيئة الدواء تحذر من الاستخدمات الخاطئة لبحاخات الصدر.. اعرف التفاصيل

ونصحت هيئة الدواء بعدم استخدام بخاخات الغير بهدف معالجة الأعراض التنفسية الخاصة بك، وطالبت المرضى باستشارة الطبيب المختص عند الشعور بأي أعراض لتحديد برنامج علاجي مناسب للحالة .

وأضافت هيئة الدواء أن البخاخات للاستخدام الشخصي فقط، وقالت لا تشارك استخدام جهاز البخاخ الخاص بك مع الآخرين، وتابعت : البخاخات لها تاريخ صلاحية مثل باقى الأدوية حيث إنها لا تستخدم بعد هذا التاريخ ويجب ان يتم التخلص منها، حتى إذا كان بها جرعات دوائية. ​