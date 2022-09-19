هيئة الدواء تحذر من الاستخدمات الخاطئة لبحاخات الصدر.. اعرف التفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن الطرق الآمنه لإستخدام آمن وفعال لبخاخات الصدر، وقالت هيئة الدواء: تذكر دائماً أن البخاخات ليست كلها مناسبة لجميع الحالات، حيث أن لكل منها استخدام يحدده الطبيب طبقاً للحالة الصحية للمريض.
ونصحت هيئة الدواء بعدم استخدام بخاخات الغير بهدف معالجة الأعراض التنفسية الخاصة بك، وطالبت المرضى باستشارة الطبيب المختص عند الشعور بأي أعراض لتحديد برنامج علاجي مناسب للحالة .
وأضافت هيئة الدواء أن البخاخات للاستخدام الشخصي فقط، وقالت لا تشارك استخدام جهاز البخاخ الخاص بك مع الآخرين، وتابعت : البخاخات لها تاريخ صلاحية مثل باقى الأدوية حيث إنها لا تستخدم بعد هذا التاريخ ويجب ان يتم التخلص منها، حتى إذا كان بها جرعات دوائية.
وتابعت: لا تقم بإخراج الأمبولات التي تحتوي على محلول للاستنشاق الخاصة ببعض أنواع البخاخات من الغلاف الخاص بها إلا عند الاستخدام، ولا تحتفظ بأي كميات متبقية بعد الفتح من محلول الاستنشاق الموجود بالأمبول؛ حيث إنه يصبح غير صالح للاستخدام بعد الفتح بوقت قصير ولا تقم بإيقاف استخدام البخاخة فجأة عند الشعور بالتحسن بدون الرجوع إلى الطبيب؛ لأن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى تدهور حالتك الصحية.
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