مندوب أمريكا في الأمم المتحدة: الملكة إليزابيث دبلوماسية حقيقيه اجتمعت مع 14 رئيسا للولايات المتحدة

كتبت : هند المغربي

قالت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الملكة إليزابيث الثانية كانت دبلوماسية حقيقية، حيث اجتمعت مع 14 رئيسًا للولايات المتحدة وشاركت فى 4 زيارات رسمية و5 حفلات عشاء رسمية وزيارتين غير رسميتين، وقالت: "هذا كثير من الدبلوماسية، والولايات المتحدة ممتنة حقًا".

وأضافت جرينفيلد أن الملكة إليزابيث الثانية "هى من أشد المؤيدين للمؤسسات متعددة الأطراف، وشددت على أهمية عمل الدول معا لحماية السلام الذى تم تحقيقه بشق الأنفس خلال الحرب العالمية الثانية. جاء ذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة تزامنا ومراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانيه اليوم الأثنين

ومن جانبه قال روبرت راى سفير كندا لدى الأمم المتحدة : "فى وداع جلالة الملكة، نشكر شخصًا أظهر التزامه بالصالح العام لبلداننا والعالم".