مفاجأة.. عين الجمل السر فى الحد من الشيخوخة والتقدم بالعمر

كتبت فاطمة ياسر

الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي والمتوازن يعد من الحيل الجيدة التي تساهم في التقليل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، وأيضًا تحافظ علي صحة العقل والمخ من التعرض للشيخوخة، يعمل النظام الغذائي الصحي في الحفاظ علي صحة البشرة، والحد من التعرض لعلامات التقدم في العمر.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، والذي أكد أهمية وفائدة عين الجمل أو الجوز كما هو متعارف عليه في بعض البلدان العربية، أنه جسر ومفتاح للحفاظ علي صحتك من التعرض لأي مضاعفات صحية.

وأوضح التقرير، أن الجوز أو عين الجمل يحتوي علي مضادات عالية من الأكسدة، وأيضا العديد من العناصر الغذائية المهمة والمفيدة للجسم، ولذا فتناوله يحميك من الشيخوخة، ويحميك من ارتفاع ضغط الدم، ويعمل علي تنظيم الدهون الثلاثية، والعديد من الفوائد الأخري المهمة للجسم وللصحة العامة.

ووفقا للدراسة التي نُشرت في Nutrition, Metabolism, & Cardiovascular Diseases، فإن عين الجمل، له العديد من الفوائد التي تحل علي الشخص عند تناولك له، وهذا ما أكدته أستاذة علم الأوبئة وصحة المجتمع في كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا والباحثة الرئيسية في دراسة تنمية مخاطر الشراين التاجي، الدكتورة لين إم ستيفن، وذلك وفقا لدراسة طويلة الأمد ومستمرة يدعمها المعهد الوطني للقلب والرئة والدم التابع للمعاهد الوطنية للصحة، وتهدف إلى فحص تطور عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت، ولكن ولاحظ الباحثون أن الاأشخاص الذين يتناولون عين الجمل بانتظام يقلل لديهم الإصابة بأمراض القلب، وزيادة الوزن ، والسكر.

وأكدت ستيفن، خلال الدراسة أن تناول الجوز في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يكون مرتبطا بصحة القلب الجيدة، وأيضا الحفاظ علي مستويات الكولسترول السيء، وتقليل الإصابة بجلطات الدم، ولا عليك تناول عين الجمل يوميا ، فحفنة منه تحميك من العديد من الأمراض.