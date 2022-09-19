مطران أسوان وأعضاء الكنيسة يزورون مرضى الأورام لتقديم الدعم النفسى لهم

أسوان - عبد الله صلاح

حرص نيافة الأنبا بيشوى مطران الكنيسة الأرثوذكسية بأسوان، على زيارة مركز أورام أسوان، فى لفته طيبة لدعم مرضى الأورام بأسوان.

وكان فى استقباله الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام أسوان، وقدم مدير المركز شرحا تفصيليا للأنبا بيشوي والوفد المرافق له، حول أقسام المركز والخدمات التى يقدمها.

وحرص نيافة الأنبا على زيارة جميع المرضى بالمركز، وتقديم الهدايا الرمزية لهم، والاطمئنان عليهم، مع الدعاء لهم بالشفاء التام، كما أثنى على فريق العمل بالمركز بجميع فئاته لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية لمرضى الأورام.