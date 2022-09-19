اليوم السابع
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مدير لينينجراد النووية: مفاعلات الـVVER-1200 العاملة بالضبعة الأكثر أمانا بالعالم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:00 ص
مدير لينينجراد النووية: مفاعلات الـVVER-1200 العاملة بالضبعة الأكثر أمانا بالعالم محطة لينينغراد الروسية
روسيا - رحمة رمضان

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أكد فلاديمير بيريجودا مدير محطة لينينجراد للطاقة النووية التابعة لشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية اﻷولى فى مصر بمنطقة الضبعة، أن الضبعة المصرية ستكون نسخة من "لينينغراد" وتتمتع بمميزات لا يوجد مثلها بأى محطة بالعالم.
 
وأضاف بيريجودا، أن الميزة الرئيسية لمفاعلات مشروع VVER-1200 التى تعمل بها المحطة  أنها مزيج فريد من أنظمة السلامة النشطة وغير النشطة يمنح المحطة القدرة القصوى على مقاومة التأثيرات الخارجية والداخلية، وهذا المزيج لا مثيل له على مستوى العالم من أنظمة الأمان النووي.
 
وأضاف بيريجودا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بدأت محطة لينينغراد النووية عملها في عام 1973 ، ومنذ ذلك الحين تم إنتاج أكثر من 1 تريليون و131 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، لافتا إلى أن مفاعلات الـ VVER-1200 العاملة في المحطة تعتبر واحدة من أكثر أنواع مفاعلات الطاقة أمانًا وأكثرها موثوقية في العالم.
 
وأوضح بيريجودا، أن مفاعل VVER-1200  المقرر إنشائه بمحطة الضبعة هو مفاعل من الجيل الثالث المطور (3+)، أى أنه يتوافق تمامًا مع جميع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد فوكوشيما، ولم تكن هناك أي مشاكل مع الإشعاع طوال فترة حياة محطة الطاقة.
 
والجدير بالذكر انه لم يتم تجهيز أي من محطات التشغيل في العالم بمثل هذه المعايير لأنظمة الأمان. الميزة الرئيسية لـ VVER-1200 هي مزيج فريد من أنظمة السلامة النشطة والسلبية التي تجعل المحطة قادرة على مقاومة التأثيرات الخارجية والداخلية وهذا المزيج لا مثيل له على الاطلاق. ويتم رصد مستوى الإشعاع في المدينة على مدار الساعة، ويتم تدريب سكان اتالمدينة على كيفية التصرف في حالة الطوارئ.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

روسيا

الضبعة

روساتوم

محطة لينيغراد



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