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مدرسة إبتدائي ببورسعيد تدشن مبادرة "انقذ كوكبك" بالتزامن مع مؤتمر المناخ

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:28 ص
مدرسة إبتدائي ببورسعيد تدشن مبادرة "انقذ كوكبك" بالتزامن مع مؤتمر المناخ المبادرة
بورسعيد - محمد عزام

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دشنت مدرسة يوسف عاشور الابتدائية، بقيادة أشجان فاروق، مديرة المدرسة، مبادرة "انقذ كوكبك"، اليوم الإثنين، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ودكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.
 
وتهدف المبادرة إلى تدعيم دور المدرسة المجتمعي وتحقيق رؤيتها في تنشئة تلميذ مجتمعي متطور مواجه للأحداث الجارية، فضلًا عن نشر التوعية بأهمية مواجهة التغيرات المناخية، بالتعاون مع مجلس مدينة بورفؤاد برئاسة اللواء محمد عامر.
 
ووجهت المدرسة الدعوة لجميع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتعاون وتبني مبادرات تحافظ على الكوكب من التغيرات المناخية التى تؤثر على حياتنا وحياة الأجيال القادمة.
 
 
مبادرة مدرسيه
مبادرة مدرسيه

 


 

 


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