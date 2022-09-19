محافظ الشرقية يفتتح مدرسة فاقوس الرسمية للغات بتكلفة 11 مليون جنيه.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للنهوض بمنظومه التعليم وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال إفتتاحه مدرسة فاقوس الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة فاقوس الزقازيق التعليمية والمُقامة على مساحة 698 م2 من إجمالي مساحة 8762 م 2 والمكونة من 4 طوابق وتضم 24 فصلاً دراسياً و4 فصول لمرحلة رياض الأطفال بالإضافة إلى مكتبة و3 معامل للعلوم ومعمل كمبيوتر وغرفة تحضير دروس وحجرة إقتصاد منزلي وحجرة تربية موسيقية وحجرات للمدرسين وحجرة شبكات الإنترنت وصالة متعددة الأغراض وحجرة طبيب وغرفة عزل وكافيتريا وصالة جمانيزيم ومصلي ودورات مياه بتكلفة 11 مليون و696 ألف جنيه وذلك في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.

تفقد محافظ الشرقية، ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض وغرفة الوسائل التعليمية، مشددا ًعلى إدارة المدرسة بالاهتمام بأعمال النظافة وصيانتها أولاً بأول للحفاظ عليها وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب.

أوضح محافظ الشرقية أن مدرسة فاقوس الرسمية للغات والتي تم تسليمها مبدئيا لإدارة فاقوس التعليمية في 27 يوليه 2022 تُعد أول من نوعها أخذت المحافظة القرار بتنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية وتم فتح باب القبول بمرحلة رياض الاطفال بها من خلال التحويل من المدارس الرسمية للغات بإدارة فاقوس التعليمية حتى 27 سبتمبر الجاري.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر أن يشهد الشهر الجاري افتتاح 21 مدرسة "11 جديد -8 إحلال كلي – 3 إحلال جزئي – 1 توسع" بعدد 384 فصل بالإضافة إلي افتتاح مبني الإدارة التعليمية بأولاد صقر ومركز تدريب المعلمين بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليون و100 ألف جنيه، وذلك للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ والمهندسة لبني عبد العزيز، نائبي المحافظ وسعد الفرماوي، السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية ومحمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد حجازي، رئيس مركز ومدينة فاقوس وعبد العزيز مرشد، رئيس مجلس الأباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة وعبدالعظيم القادري، مدير إدارة فاقوس التعليمية، والدكتور أحمد عبده، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات وعدد من نواب البرلمان.

يذكر أن محافظ الشرقية قد قام يوم 28 أغسطس 2022 بتفقد قطعة أرض (أملاك دولة) بمساحة 8762 متر والواقعة بجوار فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشارع الإنتاج الحربي بمدينة فاقوس وتم تخصيصها لإقامة مدرسة فاقوس الرسمية المتميزة لغات عليها، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والجهات المعنية للإستفادة من أراضي أملاك الدولة بإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.



محافظ الشرقية يفتتح مدرسة فاقوس الرسمية للغات (6)



محافظ الشرقية يفتتح مدرسة فاقوس الرسمية للغات (1)



محافظ الشرقية يفتتح مدرسة فاقوس الرسمية للغات (2)

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

محافظ الشرقية