محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع مكتبة الإسكندرية تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك في أولى زيارته زيارته لديوان عام محافظة الإسكندرية بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومكتبة الإسكندرية.

وأكد الشريف، حرص المحافظة على تعزيز وتوطيد العلاقات بين مكتبة الإسكندرية على كافة الأصعدة. مشيرًا إلى أننا جميعًا نفخر بتواجد مكتبة الإسكندرية ذلك الصرح الثقافي التعليمي وأحدى المنابر العلمية المميزة على مستوى العالم، على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.