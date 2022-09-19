اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:52 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع مكتبة الإسكندرية تعزيز سبل التعاون

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:43 م
محافظ الإسكندرية يبحث سبل التعاون مع مكتبة الإسكندرية تعزيز سبل التعاون جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك في أولى زيارته زيارته لديوان عام محافظة الإسكندرية بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومكتبة الإسكندرية. 
 
وأكد الشريف، حرص المحافظة على تعزيز وتوطيد العلاقات بين مكتبة الإسكندرية على كافة الأصعدة. مشيرًا إلى أننا جميعًا نفخر بتواجد مكتبة الإسكندرية ذلك الصرح الثقافي التعليمي وأحدى المنابر العلمية المميزة على مستوى العالم، على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

مدير مكتبة الاسكندرية



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