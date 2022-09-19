مباحث الغربية تضبط المتهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بعد 3 سنوات من هروبه

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في القبض على مستريح طنطا بعد قيامه بالاستيلاء على أموال مواطنين بلغت أكثر من 50 مليون جنية بحجة توظيفها في التجارة مقابل أرباح شهرية.

كان ضحايا المتهم، قد تقدموا ببلاغات ضد المتهم يتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم مقابل توظيفها نظير الحصول على أرباح شهرية

وهرب المتهم بأموالهم وبلغت أكثر من 50 مليون جنيه ، واختفي عن الانظار لمدة 3 سنوات، واكتشف أحد الضحايا تواجد المتهم في إحدي الشقق بمركز طنطا ، وتم ابلاغ الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه واحالته للنيابة العامة.