اليوم السابع
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"قافلة الشباب والمناخ" تواصل فاعلياتها جنوب مصر بأسوان.. صور

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:04 م
"قافلة الشباب والمناخ" تواصل فاعلياتها جنوب مصر بأسوان.. صور أنشطة القافلة بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تواصل "قافلة الشباب والمناخ" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء، فاعلياتها بمركز شباب المدينة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ومنظمة اليونيسيف، هيئة الأمم المتحدة، ومديرية الشباب والرياضة بأسوان، ومبادرة srs، ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة مجموعة من الشباب وممثلي الجهات المشاركة.

وبدأت الفعاليات بوصول القافلة لمقر شعبة نادى المناخ والبيئة بمركز شباب المدينة، والتوجه لحديقة السلام، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وتنفيذ حملة تشجير بزراعة شتلات مثمرة.  

وتضمنت الفعاليات تنفيذ ندوة علمية حول التغيرات المناخية، ودارت محاورها حول المناخ وتغيراته التي تؤثر على البيئة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وكيفية مواجهتها، ومجهودات مصر لتعزيز التكيف المناخي، وترشيد الاستهلاك، وزراعة المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى توضيح أهمية أصوات الشباب في المؤتمر القادم، كما تناولت الجلسة التركيز عن إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال الإشارة إلى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم

وتهدف القافلة إلى النهوض والتثقيف البيئي والعمل المناخي من خلال كرفان التوعية البيئية، والذي يجوب محافظات الجمهورية كمبادرة وطنية تسعى لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ.

 

المشاركون فى القافلة
المشاركون فى القافلة

 

أنشطة القافلة بأسوان
أنشطة القافلة بأسوان

 

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 

قافلة الشباب والمناخ تصل أسوان
قافلة الشباب والمناخ تصل أسوان

 

قافلة الشباب والمناخ
قافلة الشباب والمناخ

 

مؤتمر القافلة
مؤتمر القافلة

 

 


مؤتمر المناخ

قافلة الشباب والمناخ

اسوان

وزارة الشباب والرياضة

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