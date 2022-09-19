فرحة المكفوفين للمشاركة بمعرض "أهلا مدارس" فى الإسكندرية "صور"

قدم اليوم السابع فيديو من داخل معرض الوسائل التعليمية للمكفوفين، ضمن فعاليات افتتاح معرض "أهلا مدارس" بأرض المعارض بالرأس السوداء شرق محافظة الإسكندرية، وذلك لتوفير كافة احتياجات الاسر والطلاب قبل انطلاق العام الدراسى الجديد.

قال مسعود حسن أحمد مدرس لغة عربية، للمكفوفين والمسئول عن معرض مستلزمات ضعاف البصر والمكفوفين، إن محافظة الإسكندرية، قامت هذا العام وأول مرة بتخصيص جناح لبيع وعرض مستلزمات للمكفوفين، ضمن معرض أهلا بالمدارس هذا العام، وذلك من خلال عرض جميع مطالبات المكفوفين داخل المعرض.

وأضاف مسعود حسن لـ"اليوم السابع" أن الدولة ومحافظة الإسكندرية، تساند جميع متحدى الإعاقة لتوفير جميع مستلزماتهم المكفوفين، وشمل المعرض، اله الكتابة لجميع الإعمار وبها 27 سطرا وتعمل عن طريقة بريل، وأقلام الكتابة للغة العربية واللغة الإنجليزية، وأيضا العمليات الحسابية وكذلك العداد الحسابى.

ووأضح مسعود حسن، أنه تم عرض داخل جناح مستلزمات المكفوفين، مصحف وهو عبارة عن 6 مجلدات وكل مجلد يضمن 5 أجزاء من القرآن الكريم وايضا كتب لجميع المناهج الدراسية للمكفوفين، وهناك قصص وروايات أيضا يتم عرضها " مشيرا " أن جميع المستلزمات مدعمه وايضا بدون مصاريف لغير القادرين.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، افتتح معرض «أهلا مدارس» لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 إلى 40%، وذلك بأرض المعارض القديمة بالرأس السوداء فى شارع مصطفى كامل بحى المنتزه أول.

يقام بالتنسيق بين شركات القطاع الخاص والعديد من السلاسل التجارية، وكذلك شركات ومكتبات الأدوات المدرسية والكراسات والكشاكيل ومستلزمات الدراسة، بكافة أنواعها والملابس والأحذية لعرض منتجاتها لتوفير جميع مستلزمات الدراسة بكميات ضخمة، والتى تغطى استهلاك المواطنين، وتمتعها بالجودة التى تليق بالمواطن السكندرى، وبالأسعار التنافسية المخفضة عن الأسواق الخارجية، والتى تصل فى بعض السلع من 20% إلى 40%.