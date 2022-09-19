اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:37 م
أكرم القصاص
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عسكريون أمريكيون يقترحون توسيع ميناء ألكساندروبولي اليوناني ليستضيف المدمرات

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:36 م
عسكريون أمريكيون يقترحون توسيع ميناء ألكساندروبولي اليوناني ليستضيف المدمرات الجيش الأمريكى
أ ش أ

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اقترح كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين تعميق وتوسيع ميناء ألكساندروبولي بهدف استضافة وتزويد مدمرات أمريكية من طراز "أرلي بيرك" بالخدمات.


ونقلت صحيفة "كاثمريني اليونانية" عن العسكريين -الذين لم تسمهم - أنهم يريدون تحويل الميناء إلى ميناء شبيه بالقاعدة البحرية "سودا" المشتركة بين اليونان وحلف شمال الأطلسي في جزيرة كريت.

وأضافت الصحيفة أن المدمرات الأمريكية تلعب دورًا مهمًا في البحرية الأمريكية لأنها تحمل صواريخ موجهة وقد وسعت من قدرات الحرب الإلكترونية.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين العسكريين يرون أنه على المدى الطويل، يمكن توسيع الميناء لاستيعاب السفن الأمريكية الأكبر.


أمريكا

الجيش الأمريكى

ميناء ألكساندروبولي اليوناني

اليونان وأمريكا



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