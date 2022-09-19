اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:35 ص
أكرم القصاص
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طريقة تصحيح اسمك في الأوراق الرسمية.. اعرف الخطوات

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 04:00 ص
طريقة تصحيح اسمك في الأوراق الرسمية.. اعرف الخطوات شهادة ميلاد_أرشيفية
كتب سليم على

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يواجه بعض المواطنين أزمات فى تعطل سير أوراقهم الحكومية بسبب وجود خطأ فى الأسماء، ما يلزم بضرورة تصحيح الاسم بالأوراق والمحررات الرسمية لحفظ الحقوق القانونية، سواء كان ذلك في حالات الميراث أو شهادة المؤهل الدراسي أو القيد العائلي.
 
 
وفى السطور التالية نرصد الخطوات التى يجب اتابعها لتصحيح الأوراق الرسمية:
 
أولا: لتصحيح اسم الأم في شهادة ميلاد الابن: يجب تقديم عدد من الأوراق لمصلحة الأحوال المدنية، وهى وثيقة زواج الوالدين وبطاقتي الأب والأم وفقًا للرقم القومي، والبطاقة الشخصية الخاصة بك وشهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.
 
 
ثانيا: لتصحيح عقد الزواج: يجب التأكد من كتابة اسم الزوجين بطريقة صحيحة ومتفق مع اسم كل منهما فى شهادة الميلاد خلال كتابة عقد الزواج، وعند تصحيح عقد الزواج والطلاق يجب تقديم المستند لتصحيح الخطأ المادي بالحاسب الآلي، وفقا لقانون الأحوال المدنية.
 
 
 
ثالثا: لتصحيح الاسم في الشهادة التعليمية: يجوز للوالدين تصحيح اسم الطالب في الشهادة التعليمية، عن طريق تقديم  أوراق رسمية  إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
 
 
 

الأحوال المدنية

تعديل اسم فى شهادة الميلاد

استخراج وثيقة زواج

شهادة الميلاد

الداخلية



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