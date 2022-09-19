ضبط 500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين محافظة الدقهلية، حملات تفتيشية على عدد من المخابز بنطاق مركزى أجا والمنصورة، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر تجميع خبز بلدي مدعم داخل سيارة قبل بيعه في السوق السوداء، ومحضرين تصرف في إجمالي 10 شكائر دقيق بلدي مدعم، زنه الشيكارة 50 كيلو جرام ومحضر تجميع 2 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، ومحضر نقص وزن، كما تم تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي، و5 محاضر لمحلات تجارية متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين، ومحضر عدم وجود شهادة صحية، وجار إخطار الجهات المختصة للتحقيق.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، استمرار أعمال الرقابة والتفتيش للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجاري وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.