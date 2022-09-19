ضبط 37 مخالفة تموينية متنوعة بالدقهلية فى حملة على المخابز والأسواق

الدقهلية- فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج حملات قطاع التموين وحملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء والمشكلة من مسئولي قطاعات التموين، والصحة، والطب البيطرى، والبيئه، والتي يتم من خلالها التفتيش علي الاسواق والمحلات والمخابز ويتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

وتابع " مختار"جهود الحملات التي نفذها قطاع التموين بالمرور علي المخابز والاسواق بعدد من مراكز المحافظة والتي اسفرت عن تحرير 37 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح المحاسب السيد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي المخابز والاسواق بمراكز ومدن المنصورة وطلخا وشربين كما شملت الحملات المرور علي محلات الجزارة بالتنسيق مع الدكتور السيد الحسانين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 9محاضر نقص وزن و4 محاضر مواصفات و3 محاضر تصرف في دقيق مدعم والكمية المضبوطة (23 شيكارة) و1محضر عدم وجود ميزان حساس و1 محضر عدم وجود سجل . و7 محاضر عدم اعلان عن الاسعار و5محاضر عدم حمل شهادةصحية و1محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و1محضر سلع بدون فواتير و3محاضر ذبح خارج السلخانة 2 محضر غش تجاري وقال انه تم التحفظ على 55 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة و48 كرتونة سلع غذائيه متنوعة و80 كجم كبدة مجمده و 5طن أرز أبيض واضاف تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي ذات السياق اوضح المحاسب متولي عبد العال رئيس حى غرب المنصورة انه تم متابعة تنفيذ حملة مكبرة للجنة الخماسية للمرور علي المحلات والمنشآت التجارية والمطاعم بمنطقة المشاية اسفرت عن اعدام كميات من المواد الغذائية ومصنعات اللحوم والدجاج والمشروبات لتغير في الخواص الطبيعيه وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر بالمخالفات المتنوعة التي تم تحريرها للنيابة العامة لاعمال شئونها في الوقائع المذكورة.

وكلف"مختار" رئيس حي غرب المنصورة ووكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المذكورة بالتنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية المختصة.

وأكد" مختار" على ضرورة تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى والقوى العاملة وإدارات البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع للمواطنين والعمل علي توفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبه وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.