ضبط 21 محضر ومخالفة تموينية فى حملات بمدن أرمنت والزينية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملات مكثفة لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، مما أسفر عن ضبط 21 محضر ومخالفة تموينية فى أرمنت والزينية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ففى إدارة تموين أرمنت تم ضبط عدد 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط مخبز لعدم وجود ميزان، وضبط مخالفة سجائر بوكس أزيد من السعر، وضبط عدد 7 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 2 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، وضبط مواد بترولية أزيد من السعر الرسمي، كما قامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية بحملة تموينية لمراقبة الأسواق والأسعار والمخابز البلدية، وتحرر للمخالفين التالى:- (عدد 1 توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية الخاصة بالمخبز - عدد 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية - عدد 1 إنتاج خبز ناقص الوزن القانونى - عدد 1 عدم وجود ميزان حساس بالمخبز - عدد 2 عدم وجود قائمة تشغيل خاصة بالمخبز).

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه قامت إدارة تموين مركز ومدينة الزينية بحملة تموينية، نجحت فى تحرير عدد 6 مخالفات تموينية شملت ما يلى:- (2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية - 1 عدم وجود ميزان حساس - 1 إنتاج خبز ناقص عن الوزن القانوني - 1 توقف عن الإنتاج بدون عذر - 1 عدم إعطاء بون الصرف).



بيع سجائر أزيد من السعر بالأقصر



حملات تموينية على مخابز الأقصر



متابعة العمل فى مخابز الأقصر