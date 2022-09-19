اليوم السابع
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الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:53 م
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ضبط 2 طن دقيق ومنظفات صناعية مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:04 م
ضبط 2 طن دقيق ومنظفات صناعية مجهولة المصدر بحملة تموينية مكبرة بالقليوبية دقيق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 1 طن منظفات صناعية، مجهولة المصدر وبدون فواتير وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تعبئة المنظفات الصناعية، بدون ترخيص أو سجل صناعي، بمنطقة ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب، لقيامه بتصنيع المنظفات الغذائية والمقلدة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح من وراء ذلك.

وتمكنت الحملة، من ضبط طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المدير المسؤول عن مخبز وحلواني، بدون ترخيص، بشبرا الخيمة، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه الخبز المميز بأعلى من السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الدولة، لتحقيق مكاسب كبيرة من وراء ذلك.

 


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