سيدة تلاحق زوجها بدعوى متجمد فرش وغطاء وتطالبه بسداد 90 ألف جنيه

كتبت أسماء شلبى

أقامت زوجة دعوي قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن سداد 90 ألف جنيه متجمد فرش غطاء عن الـ 5 سنوات السابقة بعد انفصالها عنه وتعليقه لها ورفضه تطليقها، لتؤكد الزوجة:" زوجي سافر وهجرني ورفض الإنفاق على أبنائه رغم أنه ميسور الحال، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته واعتياده سبي وقذفي، وتحريض عائلته على مضايقتي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي قرر الزواج من أخري ونسي أطفاله ورفض منحهم حقوقهم، وعندما اعترض هجرني وقرر ملاحقتي بالسب والقذف خلال تلك السنوات، لأنتظر الطلاق منه منذ 5 سنوات دون فائدة بسبب رفضه الانفصال عني خوفا على مطالبتي بحقوقي الشرعية، وعندما عقد أهلى جلسة ودية برفقة أسرته للوصول لحل قاموا بالتعدي عليهم بالضرب المبرح، وانتهي الأمر إلى إقامتي دعوى طلاق للضرر بسبب تعنته".

وأكدت الزوجة إلى أن الضرر المادي والمعنوي الواقع عليها بسبب عنف زوجها، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مشيرة إلى أنه دمر حياتها وحرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وقابل كل ما فعلته من أجله بنكران الجميل، وحاول الانتقام منها، وتفنن في الإساءة لها.

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.