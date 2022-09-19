سلامة الغذاء: وضع الحدود الآمنة من المواد الحافظة على الأغذية لا تؤثر على الصحة

كتب محمد شعلان

أكدت الدكتورة بسمة سليمان، مقرر اللجنة العلمية للمواد المضافة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن دورهم الرقابي هو عمل مجموعة من المصانع التي تخضع للرقابة لمتابعة الكميات التي يتم وضعها من المواد الحافظة في السلع الغذائية والمشروبات.

وأضافت الدكتورة بسمة سليمان، في لقاء ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنهم يتابعون الحدود الامنة لوضع المواد الحافظة في الأغذية، قائلة: "لو المواد الحافظة عليا ستؤدي لمشاكل صحية وفقا لنسبة تعرض الشخص نفسه والكميات من المواد المضافة".

وتابعت: "السن والوزن لهما عامل مهم للتعامل مع المواد الحافظة ولو لطفل من الفئات الحساسة والمسنين يكونوا أكثر عرضة من مخاطر المواد الحافظة، والاعتدال مهم بالإضافة الى أننا نأخذ سلع معلومة المصدر لتحسين صحة الأطفال، ووضع الحدود الأمنة من المواد الحافظة يحمي من الامراض".