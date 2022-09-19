زي النهارده.. النيابة بجلسة اللجان النوعية بحلوان: قضية اليوم إفساد في الأرض

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من سنة يوم 19 سبتمبر 2021، استمعت الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة النيابة في محاكمة 22 من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، فى اتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادًا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية.

وخلال تلك الجلسة قال ممثل النيابة: قضيتنا اليوم قضية قتل عمد مع سبق الإصرار لتحقيق أغراض إرهابية، هي قضية إزهاق نفس بشرية بدون وجه حق، هي قضية فساد وإفساد في الأرض، لا نتاج منها إلا تدمير المجتمع وخرابه، سمات الواقع فيها غلو وتطرف، بهتانا وتضليلا، حماقة وتهورا، غدرا وخيانة ثم وحشية وانتقاما وقتلا وتنكيلا.

وتابع ممثل النيابة: المتهمون الماثلون في قفص الاتهام والهاربين، جاءوا بالقتل في أبشع صوره، فلقد قتلوا نفسا بكل قسوة بلا رأفة ولا شفقة، فكروا ودبروا وصمموا وتسلحوا وتلثموا ولما ظفروا بالسوء غدروا، وبالخسة اقتدروا وبالجبن قتلوا لقد هانت على المتهمين نفس بريئة، من أجل ماذا؟، من أجل فكر متطرف ديننا بريء منهم افلا تهون علينا انفسهم الخبيثة ونحن نطبق شرع الله العادل".

واتهمت النيابة العامة 22 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في القضية التي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامى رابعة والنهضة، وقتل المتهمون مواطنا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادا منهم بأنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.