رفع 1160 طن قمامة و552 طن أتربة وتراكمات بحملات نظافة بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة خلال الفترة من 10 سبتمبر وحتى 16 سبتمبر الجارى، بهدف الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل داخل المدينة، مما أسفر عن رفع 1160 طن مخلفات وقمامة و552 طن من الأتربة والتراكمات على مدار الأسبوع الماضي، وذلك في إطار تكليفات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

واستهدفت الحملات كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء مدينة الأقصر، متضمنةً جهود الأحياء بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ورفع القمامة من نقاط التجميع، حيث شارك في الحملات اليومية على مدار الإسبوع كلاً من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء، ونواب رؤساء الأحياء، ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومسؤول فرقة التدخل السريع بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على إستمرار حملات النظافة بصفة مستمرة داخل نطاق الأقصر مع ضرورة الإهتمام الجيد بنظافة المعدات، والمداومة على غسل وتنظيف جميع صناديق القمامة وتطهيرها، ومواصلة استخدام المكنسة الآلية لأعمال شفط الأتربة الناعمة بكافة الشوارع الرئيسية للمحافظة.

وفى نفس السياق واصل رجال مدينة الأقصر، أعمال النظافة بالتنسيق مع رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل ومدير وحدة التدخل السريع ونواب رؤساء الأحياء، ومسئولي قطاعات النظافة بكل حي على مستوى الأحياء التابعة للمدينة مروراً بالشوارع الرئيسية والفرعية للتأكد من نظافة الشوارع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام ومتابعة أعمال النظافة للظهور بالشكل اللائق ورفع القمامة بصورة دورية منتظمة.

واستهدفت الحملات التي خرجت بإشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، على مدار الـ24 ساعة الماضية، فى حي شمال تنظيم حملة نظافة وتم تفريغ الحاويات من منطقة شماعة، وتكثيف النظافة بالوردية الصباحية ورفع القمامة من حاويات السبتية والتلة والمركز الحضري وبدران والدائري، وعمل حملة ترابية بمنطقة الحزام الأخضر والنوافل، كما تم تنفيذ حملة نظافة بالوردية الليلية بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بنجع بدران، وتنفيذ حملة نظافة ورفع القمامة من الحاويات بالوردية الليلية، وشملت الحملة مدخل الكوبرى وميدان الكتاب ومكتبة مصر العامة وشارع بولا والفرنساويين والمركز الحضري، فضلاً عن إصلاح البوابة الحديدية لبوابة معابد الكرنك.



حملات النظافة والتجميل بشوارع مدينة الأقصر



رفع 552 طن أتربة وتراكمات بحملات نظافة بالأقصر



رفع اطنان مخلفات بمدينة الأقصر



مدينة الأقصر تنجح فى رفع 1160 طن قمامة



