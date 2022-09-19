اليوم السابع
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رؤساء وزراء بريطانيا السابقون وأقرانهم يصلون كنيسة ويستمنستر لحضور جنازة الملكة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:38 ص
رؤساء وزراء بريطانيا السابقون وأقرانهم يصلون كنيسة ويستمنستر لحضور جنازة الملكة كنيسة ويستمنستر
كتبت ريم عبد الحميد

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واصل قادة العالم توافدهم على كنيسة ويسمنستر لحضور الجنازة التاريخية لملكة بريطانيا الراحلة، الملكة إليزابيث، كما وصلت رئيسة وزراء بريطانيا  ليز تراس وزوجها، وجميع رؤساء وزراء بريطانيا السابقين، تونى بلير وجوردون براون وديفيد كاميرون وتريزا ماى وبوريس جونسون، بصبحة أقرانهم إلى الكنيسة.

 

 ووصل رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو وزوجته صوفى لحضور الجنازة، فيما تجمعت الحشود فى الطريق المؤدى إلى الكنيسة الذى اكتسى بأعلام بريطانيا فى هذا الحدث التاريخى.

 

ويشارك فى جنازة الملكة إليزابيث أيضا الأمير جورج نجل ولى العهد البريطاني الأمير ويليام، وترتيبه الثانى فى العرش، وشقيقته الأمير شارلوت البالغة من العمر 7 أعوام لوداع الجدة الكبرى.


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

ابنة الملكة إليزابيث

ملكة بريطانيا

ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا

ملوك بريطانيا

سبب وفاة الملكة إليزابيث

سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

الدول التي تحكمها ملكة بريطانيا

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