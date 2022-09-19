رؤساء وزراء بريطانيا السابقون وأقرانهم يصلون كنيسة ويستمنستر لحضور جنازة الملكة

كتبت ريم عبد الحميد

واصل قادة العالم توافدهم على كنيسة ويسمنستر لحضور الجنازة التاريخية لملكة بريطانيا الراحلة، الملكة إليزابيث، كما وصلت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس وزوجها، وجميع رؤساء وزراء بريطانيا السابقين، تونى بلير وجوردون براون وديفيد كاميرون وتريزا ماى وبوريس جونسون، بصبحة أقرانهم إلى الكنيسة.

ووصل رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو وزوجته صوفى لحضور الجنازة، فيما تجمعت الحشود فى الطريق المؤدى إلى الكنيسة الذى اكتسى بأعلام بريطانيا فى هذا الحدث التاريخى.

ويشارك فى جنازة الملكة إليزابيث أيضا الأمير جورج نجل ولى العهد البريطاني الأمير ويليام، وترتيبه الثانى فى العرش، وشقيقته الأمير شارلوت البالغة من العمر 7 أعوام لوداع الجدة الكبرى.