دراسة: بذور الكتان تقلل من تكوين البلاك بالشرايين بنسبة 40% وتمنع انسدادها

كتبت أمل علام

أظهرت بذور الكتان التي تخفض الكوليسترول أنها تقلل من تكوين البلاك في الشرايين بنسبة 40%، تظهر الأبحاث أنه قد يقاوم آثار اتباع نظام غذائي مرتفع الكوليسترول ويحتمل أن يخفض الدهون الثلاثية، علاوة على ذلك، هناك أدلة قوية على أن درجة من الحالات الأخرى قد تستفيد من الأطعمة الفائقة الغنية بالعناصر المغذية، وذلك وفقا لما ذكره موقع ديلى اكسبرس.

تشير الأبحاث إلى أن بذور الكتان، قد تكون من بين أفضل الأطعمة للتخلص من انسداد الشرايين بعد أن أظهرت دراسة أنها تقلل من تكوين البلاك بنسبة 40 %، ويرجع ذلك إلى عدة مركبات تنفرد بها البذور.

وقال الموقع، إن بذور الكتان يحتوى على الكثير من المواد المفيدة لصحتك، وتوفر ثروة من الدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، لقد تم استخدامها على نطاق واسع كطعام تقليدي وعلاج في ثقافات البحر الأبيض المتوسط ​​منذ آلاف السنين.

وأوضح الموقع، تشترك البذور وزيتها (المستخرجة من البذور المطحونة) في العديد من الخصائص الصحية التي أثبتت فائدتها في الوقاية من الأمراض الصحية المزمنة، مضيفا، إن أحد مكوناتها الرئيسية هو SDG lignan ، وهو مضاد للالتهابات وبوليفينول الكوليسترول المعروف أنه يقاوم آثار تصلب الشرايين، قد تحمي بذور الكتان من تراكم الكوليسترول وتكوين البلاك.

في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف القلب وعلم وظائف الأعضاء الدموية، لاحظ الباحثون انخفاضًا حادًا في تكوين اللويحات في القوارض التي تستهلك البذور.

انحرفت الدراسة عن فهم أن بذور الكتان الغذائية يمكن أن تؤخر تصلب الشرايين، لذلك خلص الباحثون إلى أن: "بذور الكتان الغذائية هي استراتيجية قيمة لمنع تصلب الشرايين".