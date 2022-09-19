حملة للتوعية بالأقصر بأهمية التناول الأمن للدواء ومخاطر الاستخدام الخاطئ له

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت إدارة الجودة بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديري الإدارات ومسؤولى المنشآت الصحية حملة توعية بمختلف المنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة للتوعية بأهمية التناول الأمن للدواء ومخاطر الاستخدام الخاطئ له، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للرعاية الصحية للحفاظ على أمن وسلامة المريض والتى تعتبر على رأس أولويات الهيئة، وتزامنًا مع "اليوم العالمي لسلامة وصحة المريض".

وأطلقت الهيئة الحملة تحت شعار "دواء بدون أضرار"، وتم تقديم التوعية للمرضى داخل صالات الانتظار بالمنشآت للتعريف بأمن وسلامة الدواء، فيما شملت التوعية أيضاً:- (كيفية الإستخدام الآمن للأدوية - تجنب استخدام الدواء بدون استشارة الطبيب - الآثار الجانبية المترتبة على سوء استخدام الدواء)، كما قدمت إدارة التسويق عدد من فيديوهات التوعية على شاشات العرض الداخلية بالمنشآت.

وقدم أيضاً قسم الدعم المعنوي بالفرع بتوزيع هدايا تشجيعية لمجموعة من طاقم التمريض، والذين تم اختيارهم من قبل مسئولي الجودة الأكثر حفاظاً على أمن وسلامة المرضى تقديراً وتشجيعاً لهم لحرصهم على سلامة المرضى، حيث تمت فعاليات اليوم تحت إشراف الدكتورة سارة سيد إبراهيم مدير إدارة الجودة بالفرع، والدكتور عبد الهادي حافظ مدير إدارة الرعاية الثانوية بالفرع، والدكتور أحمد حماد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية في الفرع، والدكتور كيرلس طلعت مدير إدارة رضا المنتفعين بالفرع، والدكتورة ماريان هانى رئيس وحدة الدعم المعنوي بالفرع.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن استمرار فعاليات حملة (صحتك أولويتنا) بمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك بالتعاون بين قسم الصيدلة الإكلينيكية وإدارة التسويق وإدارة رضا المنتفعين بالمستشفى.

وتهدف الحملة إلى تقديم أفضل مستوى خدمة للمنتفعين وزيادة وعي المرضى، حيث توجه فريق حملة (صحتك أولويتنا) بمستشفى طيبة التخصصي، إلى عيادة الرمد بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوعية مرضى الرمد بأهم التعليمات عند استخدام قطرات العين، حيث شارك فى الحملة من فريق الصيدلية الإكلينيكية كلا من الدكتورة منى عبد العظيم عبد اللطيف، والدكتورة مي أمين مغازي، والدكتورة آية جمال محفوظ، والدكتورة إيمان السواح، وذلك بالمشاركة مع الدكتور محمد يوسف عضو فريق إدارة رضا المنتفعين، والدكتورة أميرة السيد فراج مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال.



الرعاية الصحية بالأقصر تطلق حملة للتوعية بأهمية التناول الأمن للدواء



تكريم مشرفات التمريض خلال حملة دواء بدون اضرار



حملة للتوعية بأهمية التناول الأمن للدواء ومخاطر الإستخدام الخاطئ



فعاليات حملة دواء بدون أضرار بالأقصر