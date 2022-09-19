جامعة الإسكندرية الأهلية تعلن قبول طلاب الشهادات المعادلة والأجنبية

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن قبول طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والذين تقدموا بطلباتهم للجامعة وتم استيفاء شروط القبول والتنسيق طبقا للأعداد المحددة.

وطالبت الجامعة فى بيان اليوم انه على الطلاب الذين تم قبولهم استكمال إجراءات القبول (دفع كامل مصروفات الفصل الدراسى الأول 50% من قيمة المصروفات الدراسية للبرنامج) بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بسموحة- الدور الأول مركز التطوير الوظيفى (CDC) سموحة، اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 20/9/2022 وحتى الإثنين 26/9/2022 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصراً.

يذكر أن جامعة الإسكندرية الأهلية أعلنت عن استقبال الطلاب المقبولين بالمرحلة الثانية لمكتب التنسيق المركزية لتقديم أوراق الالتحاق الخاصة بهم بمبنى كلية الدراسات الاقتصادية - الدور الأول مركز التطوير الوظيفى (CDC) سموحة.