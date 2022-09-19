جارديان: العمل لـ4 أيام أسبوعيا يساعد فى تخفيف أزمة تكلفة المعيشة ببريطانيا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العمل لمدة 4 أيام فى الأسبوع بدون خسارة فى الأجور يمكن أن يساعد في التخفيف من أزمة تكلفة المعيشة فى المملكة المتحدة، حيث سيوفر على الآباء آلاف الجنيهات الإسترلينى سنويًا من تكاليف رعاية الأطفال والتنقل.

ووفقا لمركز أبحاث " أوتونومي" إذا كان هناك شخصا ما لديه طفل أقل من عامين سيوفر 1440 جنيهًا إسترلينيًا في رعاية الأطفال و 340 جنيهًا إسترلينيًا من التنقل في المتوسط ​​على مدار عام إذا لم يضطر إلى الذهاب للعمل يومًا واحدًا في الأسبوع.

يميل النشطاء والاقتصاديون المؤيدون لأربعة أيام في الأسبوع إلى التركيز على الفوائد التي تعود على العمال في شكل زيادة وقت الفراغ والتحسينات المحتملة في الإنتاجية التي تمكن الشركات من القيام بنفس القدر من العمل ولكن في وقت أقل.

وقال "أوتونومي" إن السياسة ستساعد العمال الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة ، لاسيما فى وقت تعانى فيه المملكة المتحدة من تضخم مرتفع ، وارتفاع فواتير الطاقة.

ويعتمد حساب تكلفة التنقل على متوسط ​​فاتورة سنوية تبلغ حوالي 1700 جنيه إسترليني ، مستمدة من دراسة استقصائية أجريت عام 2019 على 2000 شخص بدوام كامل وبدوام جزئي وآخرين يعملون لحسابهم الخاص من جميع أنحاء المملكة المتحدة. كان متوسط ​​التكلفة التقديرية السنوية لرعاية الأطفال 7200 جنيه إسترليني لأسرة لديها طفل واحد ، وفقًا لبيانات عام 2021 من مؤتمر النقابات العمالية - على الرغم من أن الآباء العاملين في أجزاء كثيرة من البلاد ينفقون أكثر بكثير.

ويأتي هذا التحليل بعد أن تجاوزت تجربة بريطانية رائدة لمعرفة فوائد أو أضرار العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع نقطة منتصف الطريق. ووقعت 73 شركة توظف حوالي 3300 عامل على التجربة التي مدتها ستة أشهر ، والتي بدأت في يونيو وستنتهي في نوفمبر.