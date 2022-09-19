توزيع 3 آلاف شجرة على الوحدات المحلية والأحياء ببني مزار فى المنيا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال المحافظة، بدأت اليوم في توزيع أكثر من 3 آلاف شجرة، من أشجار الزينة والمثمرة على الوحدات المحلية القروية والاحياء، بمشاركة الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ” cop27"والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

أشار المحافظ، إلى أنه تم التنسيق بين كافة الجهات، لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية، والصحراوية وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات، موجها بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الري لتلك الأشجار حفاظا عليها، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل إدارة شؤون البيئة، لضمان عدم قطع تلك الأشجار، أو الإضرار بها.



وأكد المحافظ على تسخير كافة الامكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مناشداً المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.



من جانبه، أوضح عماد عبد العزيز رئيس مركز بني مزار، أن تنفيذ تلك الاعمال ، تأتي في إطار توجيهات السيد محافظ المنيا، في الاجتماع الأخير، حيث تستهدف الوحدة المحلية الوصول الى زراعة 10 آلاف شجرة على جانبي الطرق العامة والطريق الصحراوي الشرقي ، مشيراً إلي أن تنفيذ تلك الاعمال، تعتبر فرصة جيدة للتوسع في زراعة المسطحات الخضراء وإضفاء اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين.



وأضاف رئيس المركز، انه تم وضع خطة لتنفيذ المبادرة وزراعة الأشجار وتتمثل في تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، إلى جانب رفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع القرى والأحياء لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين.