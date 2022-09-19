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تعطل القطارات بين لندن ووندسور مكان دفن الملكة إليزابيث بسبب مشكلات فنية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 01:37 م
تعطل القطارات بين لندن ووندسور مكان دفن الملكة إليزابيث بسبب مشكلات فنية تعطلت القطارات فى لندن
كتبت ريم عبد الحميد

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تعطلت القطارات المسافرة من العاصمة البريطانية لندن إلى ويندسور، حيث ستدفن الملكة إليزابيث الثانية فى وقت لاحق اليوم الإثنين، بسبب مشكلات فنية، ما أدى على ضغط على نظام النقل العام فى الوقت الذى يسافر فيه عشرات الآلاف حول العاصمة.

 وقالت وكالة رويترز، إن هيئة سكك حديد الغرب الأكبر قد قالت إنه كل الخطوط بين بادجنتون ونقطة الاتصال الرئيسية قد تم عرقلتها، ونصحت الركاب بأخذ طريق بديل على ويندسور، المدينة التي توجد بها مقر الإقامة الملك قلعة ويندسور. وقالت الهيئة فى تحديث لاحق إن التعطيل سيستمر على الأرجح لباقى اليوم.

 ومن المقرر نقل جثمان الملكة الراحلة اليوم إلى ويندسور  حيث ستدفن بجوار زوجها الراحل الأمير فيليب فى كنيسة صغيرة فى احتفال خاص بعد الجنازة. ومن المتوقع أن تتدفق حشود كبيرة إلى المدينة.

 

 

 


مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

عمر الملكة إليزابيث

شجرة عائلة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث 2022

ابنة الملكة إليزابيث

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