تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، القابضة المصرية الكويتية، ابن سينا فارما، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، حديد عز، الشرقية-إيسترن كومباني، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 9727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1859 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 12023 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3958 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2132 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3053 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3472 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهما؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

كما أعلنت إدارة البورصة، إلغاء بعض العمليات المنفذة على شركات الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمنفذة خلال جلسة أمس الأحد.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والكابلات الكهربائية المصرية، وأم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، بالم هيلز للتعمير، شراء الأولى 1.45 مليون سهم خلال جلسة أمس الأحد، وشراء الثانية 400 ألف سهم، وشراء الثالثة 750 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة بحوزة الشركة إلى 2.61%، وشراء الرابعة 1.3 مليون سهم خزينة والتي تمثل نسبة 0.13% من أسهم الشركة، وشراء الخامسة 1.175 مليون سهم خزينة تمثل نسبة 0.03% من أسهم الشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات 9057 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 11.3 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 131.5 ألف سهم، 20 ألف سهم، 215 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات العرفة للاستثمارات والاستشارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 9057 سهم، 50 ألف سهم، 85.7 ألف سهم، على التوالي.