تدعيم خط مياه شرب بعزبة إبراهيم موسى في المنتزة ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

أعلن حي المنتزة ثان في محافظة الإسكندرية، برئاسة هدى أبو كليلة رئيس الحي، بدء تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بعزبة إبراهيم موسى بنطاق الحي.



وقالت هدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان، أنه جاري أعمال الحفر لتدعيم شبكة مياه الشرب بعزبة إبراهيم موسي، في ظل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين أوضاع البنية الأساسية والعمرانية للمرافق، وذلك من خلال مشروع تدعيم شبكة المياه، من خلال خط مياه جديد، بعزبة إبراهيم موسى، و يأتي ذلك لرفع كفاءة المرافق الحيوية بنطاق الحي.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بالعمل علي متابعة رفع كفاءة المرافق الحيوية ، تيسيرا علي مواطني الشارع السكندري .









إنشاء خط مياة للشرب



بدء مد خط مياة بعزبة ابراهيم ع



