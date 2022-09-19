تجهيز 20 فتاة من المقبلين على الزواج بمراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اصطفاف تجهيزات العرائس المقبلين على الزواج من غير القادرين بمجمع دمنهور الثقافى، وقامت نائب المحافظ بتقديم التهنئة بالزفاف للعرائس وأسرهن وتمنت لهن حياة سعيدة، وقامت بتفقد الأجهزة المقدمه لهن بواقع 80 جهاز كهربائى لعدد 20 عروس مساهمة مقدمة من مؤسسة العربي، و 60 جهاز لعدد 15عروس مساهمة من الجمعيات الخاصة بالتضامن الإجتماعي بالبحيرة.

وأشادت الدكتوره نهال بلبع بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال الوطنيين فى مساندة ودعم الحالات الانسانية بنطاق المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية. وأضافت أنه تم إختيار الحالات الأولى بالرعاية من خلال بحث إجتماعي بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى لبيان مدى أحقية تلك الحالات، وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص.

شارك فى الاحتفال حازم الأشموني - السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد، و علي العربي - عضو مجلس إدارة مجموعة العربي، و نجوى خلف - ممثل عن المجلس الإستشاري التطوعي لذوي الإعاقة، ورئيس الجمعيات الأهلية و محمد السيد - وكيل وزارة التضامن الإجتماعي و كامل غطاس - رئيس مركز ومدينة دمنهور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مؤسسة "حياة كريمة" والمجلس القومي للمرأة والإتحاد الإقليمي للجمعيات ومديري المديريات الخدمية.