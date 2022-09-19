تجهيز 11 مستشفى و112 مركز طبى استعدادا لإطلاق التأمين الصحى الشامل بأسوان

تواصل محافظة أسوان، الإستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان بنهاية العام الحالى من أجل توفير الخدمة الصحية المتكاملة بجودة عالية لأكثر من 1.6 مليون نسمة.

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للإسراع بالأعمال الإنشائية المتبقية ، مع أعمال التجهيزات الطبية لتصبح 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة جاهزة للتشغيل الفعلى وذلك بعد أن بلغت نسبة تسجيل المواطنين على مستوى المحافظة لأكثر من 70 % من المستهدف تسجيلهم بالمنظومة.

وأشار محافظ أسوان، إلى أنه فى السياق ذاته جارى نهو أعمال التشطيبات النهائية والتجهيز لمستشفيات حورس بإدفو والرمد بأسوان ، والمسلة للحميات ، فيما نسابق الزمن لإنهاء الأعمال الإنشائية بمستشفيات كوم أمبو ودراو ونصر النوبة.

وأضاف "عطية"، أنه تم الإنتهاء من إدخال المرافق العامة لمستشفى حورس بإدفو بتكلفة 24 مليون جنيه من خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، مضيفاً بأن مستشفى حورس وصلت تكلفتها الإنشائية لأكثر من 600 مليون جنيه ، وهى تخدم أكثر من نصف مليون نسمة ، وتضم 3 مبان بها 170 سرير فى جميع التخصصات والأقسام ، وأيضاً 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات ، بجانب قسم غسيل كلوى به 63 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة ، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .