اليوم السابع
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بيطري الشرقية يُحصن 115 ألف و590 طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:45 ص
بيطري الشرقية يُحصن 115 ألف و590 طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية تحصين الطيور
الشرقية - إيمان مهنى

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قامت  مديرية الطب البيطري بالشرقية ، بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين.
 
ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن  إدارة الدواجن بالمديرية و أقسام الدواجن بالإدارات الخارجية،  قامت خلال شهر أغسطس 2022م بتحصين ( 70 ألف و 590 ) طائر بالأجر و ( 45 ألف ) طائر بالحضانات بإجمالي تحصين 115 ألف و590 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين والتي قامت بالمرور علي ( 1995 ) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن .
 
وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي أن ( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم (346 ) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى عقد ( 4348 ) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.
 
و لمتابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك بالمحافظة ، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن قسم الأسماك بالمديرية قام بمتابعة ( 19 ) مزرعة سمكيه للوقوف علي أوجه الرعاية البيطرية المقدمة لها لزيادتها وتنميتها.

أنفلونزا الطيور والأمراض 1
أنفلونزا الطيور والأمراض 1

أنفلونزا الطيور والأمراض 2
أنفلونزا الطيور والأمراض 2

 

 


الشرقية

بيطري الشرقية

تحصين الطيور

أنفلونزا الطيور



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