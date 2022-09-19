بيطري الشرقية يُحصن 115 ألف و590 طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن إدارة الدواجن بالمديرية و أقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر أغسطس 2022م بتحصين ( 70 ألف و 590 ) طائر بالأجر و ( 45 ألف ) طائر بالحضانات بإجمالي تحصين 115 ألف و590 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين والتي قامت بالمرور علي ( 1995 ) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن .

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي أن ( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم (346 ) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى عقد ( 4348 ) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

و لمتابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك بالمحافظة ، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن قسم الأسماك بالمديرية قام بمتابعة ( 19 ) مزرعة سمكيه للوقوف علي أوجه الرعاية البيطرية المقدمة لها لزيادتها وتنميتها.

قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، بمعرفة لجان التحصين بالقرى والمدن بتحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة و الصحة العامة للمواطنين.