بعد تمويل 38 مليون جنيه.. كيف تستفيد من المشروع القومى للبتلو × 5 خطوات؟

كتبت ــ أسماء نصار

وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على اعتماد مبلغ (37,844,260 جنيه) لـ128 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى رؤوس ماشية 1300 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وبلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و 42 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وفى التقرير التالى نتعرف على كيفية الاستفادة من المشروع القومى للبتلو

1- التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك أهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية.

2- يمكن التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).

3- يتم معاينات حظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول الزراعى المصرى أو الأهلي المصري للتأكد من وجود مكان مناسبومساحة كافية للتربية والإيواء.

4-فور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة.

5- يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أىمشكلات محتمله على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.