اليوم السابع
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بايدن يؤكد الإفراج عن الأمريكي مارك فريريكس بعد 13 شهر من السجن فى أفغانستان

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 07:07 م
بايدن يؤكد الإفراج عن الأمريكي مارك فريريكس بعد 13 شهر من السجن فى أفغانستان الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكالات

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، أن أفغانستان أطلقت سراح مهندس أمريكي بقي سجيناً طوال 31 شهراً.

وقال بايدن في بيان: "اليوم، أمّنا إطلاق سراح مارك فريريكس وسيعود قريباً"، مضيفاً أن العملية "تطلّبت اتّخاذ قرارات صعبة".

 

 


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أمريكا

أفغانستان

المعتقلون فى أفغانستان



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