بايدن يؤكد الإفراج عن الأمريكي مارك فريريكس بعد 13 شهر من السجن فى أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، أن أفغانستان أطلقت سراح مهندس أمريكي بقي سجيناً طوال 31 شهراً.



وقال بايدن في بيان: "اليوم، أمّنا إطلاق سراح مارك فريريكس وسيعود قريباً"، مضيفاً أن العملية "تطلّبت اتّخاذ قرارات صعبة".