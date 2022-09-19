اليوم السابع: الجمهورية الجديدة تؤمن صحة المصريين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: اهتمام كبير وزيادة فى الإنفاق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. الجمهورية الجديدة تؤمن صحة المصريين.. إصلاح المنظومة الصحية بتطوير المستشفيات والتأمين الصحى.. مصر تتطلع لتعزيز الشراكة مع الهند.. الرئيس السيسى يبحث مع وزير الدفاع الهندى تعزيز التعاون العسكرى والأمنى

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