الملاحة النهرية للنيابة: طاقم عبارة بني سويف لم يؤد واجباته بإخراج أطواق نجاة

كتب إبراهيم قاسم - امنية الموجي

أكدت النيابة العامة، خلال تحقيقاتها بحادث غرق عبارة "معديه" بقرية أسمنت، أن شهود الواقعة من مستقلي العبارة أثناء الحادث، أكدوا تدافع ركابها وتزاحمهم بمقدمتها، حرصًا على أسبقية النزول، ما أسفر عن سقوط بعضهم منها، وقد أحجم طاقم العبارة عن تقديم المساعدة لهم.

كما أكد رئيس قسم الملاحة النهرية بالوحدة المحلية في مركز ناصر، أن من واجبات الطاقم عدم السماح بهذا التدافع، وأن الطاقم لم يؤد واجبات وأصول المهنة، فلم يخرج أطواق النجاة وسترات الإنقاذ، ولم يتأكد من إحكام غلق الأبواب قبل الإبحار، خاصة باب العبارة وسمح الطاقم بركوب عدد أزيد من المسموح به بالمخالفة لشروط التراخيص.

وكشفت المعاينة أن سبب الحادث تزاحم وتدافع الركاب بمقدمة العبارة حرصًا علي أسبقية النزول منها عقب رسوها دون متابعة من طاقة المعدية لهذا التدافع، الذي أسفر عن سقوط قالها وحاجزها ومن ثم سقوط عدد من الركاب بالمياة، ووفاة اثنين منهم -شيخ وطفل - تمكنت قوة الإنقاذ النهري من العثور علي جثمانيهما.

كشفت معاينة النيابة العامة وتبينت وجود قطعًا بآلة الرفع بالعبارة المسئولة عن غلق بابها، وكذا قطع بالحبل الممسك بباب العبارة، وخلوها من وسائل تأمين الركاب.

وأمرت النيابة بحبس أفراد طاقم العبارة، علي ذمة التحقيقات بالحادث.بحبس أفراد طاقم عبارة ببني سويف، لتسببهم خطأ بإهمالهم في وفاة اثنين من ركابها غرق

واستجوبت النيابة العامة، طاقم العبارة وعددهم ثلاثة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات أنكروها، مدعين تسبب الركاب بتدافعهم ناحية باب العبارة إلي سقوط بابها، ومن ثم وقوع الحادث دون مسئولية من الطاقم.

وأمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة ثلاثية من هيئة النقل البحري، لإعداد تقريرها حول الحادث.