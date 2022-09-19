القومى للمرأة يهنئ الدفعة الجديدة من قاضيات مصر: إنجاز يضاف لملف مكتسبات المرأة

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدفعة الجديدة من قاضيات مصر العظيمات اللائى شهدن مراسم حلف اليمين بدار القضاء العالي، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضى، على قرار تعيينهن قاضيات ليعتلين بذلك منصات القضاء بالمحاكم الابتدائية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا المشهد العظيم الذى يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية فى عصرها الذهبى فى ظل قيادة سياسية واعية داعما دائما لتمكين المرأة المصرية، مؤكدة أنه يعكس أيضًا نجاح المرأة فى هذا المجال وتمكنها من أدواتها التى أهلتها للوصول إلى المزيد من المناصب.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي، بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى قاضيات مصر الجدد متمنية لهن المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

يذكر أن قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي قد شهدت أمس الأحد مراسم حلف اليمين لدفعة جديدة (ضمت 73 قاضية) من القاضيات المصريات أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، المستشار محمد حسين عبد التواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمه استئناف طنطا، والمستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والنائب الأول لرئيس محكمه النقض، النائب الثاني لرئيس محكمه النقض.