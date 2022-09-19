القومى للبحوث يكشف فى دراسة علمية دور أوميجا 3 بتعزيز الذاكرة ضد مرض ألزهايمر

كتب محمد صبحى

أصدر المركز القومى للبحوث نشرة للدكتور غادة ابراهيم فؤاد، باحث بقسم الكيمياء العلاجية بمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية حول العلاج الوقائي باستخدام كلا من الأوميجا 3 و والإنزيم المساعد Q10 ، على حدة أم مجتمعين، يعزز القدرة الوقائية العصبية ضد مرض الزهايمر الناجم عن فرط كوليسترول الدم في الجرذان (تجربة معملية).

وأوضحت الباحثة فى المركز القومى للبحوث أن مرض ألزهايمر (AD) هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف الذي يعطل بشكل تدريجي الوظيفة الإدراكية العصبية، الذي ليس له علاج فعال، قد يكون فرط كوليسترول الدم متسببا في التغيرات الدماغية التي يمكن أن تتطور إلى مرض الزهايمر. تهدف الدراسة الحالية إلى تقييم الإمكانات العصبية الوقائية الأوميجا 3 و / أو الإنزيم المساعد CoQ10 في التخفيف من مرض الزهايمر الناتج عن فرط مستوى الكوليسترول الدم.

وأشارت الدكتور غادة إبراهيم إلى القيام بتكييف نموذج الجرذان المستحثة بفرط كوليسترول الدم، وهو نموذج من التنكس العصبي الناتج عن الإجهاد التأكسدي ، لدراسة علم الأمراض المشابه لمرض الزهايمر.

واكدت أن أدى فرط كوليسترول الدم في الجرذان إلى تحفيز الاجهاد التأكسدي متمثلا في زيادة مستويات أنسجة المخ من بيروكسيد الدهون (MDA) إلى جانب انخفاض إنتاج أكسيد النيتريك (NO)، وانخفاض مستويات الجلوتاثيون (GSH)، وانخفاض أنشطة مضادات الأكسدة للجلوتاثيون-أس-ترانسفيراز (GST) والجلوتاثيون بيروكسيديز (GPx). علاوة على ذلك، أدى ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم إلى انخفاض مستويات مصل الدم من انزيم الأسيتيل كولين (ACh) وزيادة نشاط الأسيتيل كولين-إستريز (AChE)، إلى جانب زيادة عامل نخر الورم (TNF-α) والأميلويد-بيتا (amyloid-β 42) وهو السمة المميزة لمرض الزهايمر. من الناحية السلوكية ، أظهرت الجرذان المستحثة بفرط كوليسترول الدم سلوكًا شبيهًا بالاكتئاب وانخفاض الذاكرة كما اتضح من اختبارالمتاهة على شكل حرف (T).

وذكرت الباحثة أن معالجة الجرذان المستحثة بفرط كوليسترول الدم بالأوميجا 3 و / أو الإنزيم المساعد CoQ10 (منفردة أو مجتمعة) تسببت في الحد من الإجهاد التأكسدي في الدماغ والالتهاب الدماغي، وتنظيم التوصيل العصبي الكوليني، وتحسين النتيجة الوظيفية السلوكية. وقد أكدت النتائج التشريحية لأنسجة المخ النتائج البيوكيميائية.

أظهرت المعالجة بكلا من الأوميجا 3 و / أو الإنزيم المساعد CoQ10 الحماية الوقائية العصبية من خلال الأنشطة المضادة للأكسدة، والمضادة للالتهابات ومضادات لترسيب الأميلويد، والمحفزة للتوصيل العصبي الكوليني ، وتعزيز الذاكرة ضد مرض الزهايمر الناجم عن فرط كوليسترول الدم؛ مما يشير إلى أنها قد تكون مفيدة كعوامل وقائية وعلاجية ضد التأثيرات السمية العصبية لفرط كوليسترول الدم.