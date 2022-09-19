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"القبو الملكي" ليس أخر محطات نعش الملكة اليزابيث.. إقامة مراسم دفن ‏خاصة للعائلة المالكة

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:12 م
"القبو الملكي" ليس أخر محطات نعش الملكة اليزابيث.. إقامة مراسم دفن ‏خاصة للعائلة المالكة جثمان الملكة اليزابيث
كتبت نهال أبو السعود

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وصل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى قلعة وندسور يوم الاثنين، ليكمل رحلته من قلعة بالمورال إلى ‏إدنبرة ثم من قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر ودير وستمنستر، ثم أخيرًا إلى كنيسة سانت جورج في ‏قلعة وندسور.‏
 
واصطف الآلاف من المعزين في الشوارع لتقديم احترامهم الأخير للملكة، بعد جنازتها في وقت سابق من ‏اليوم.‏
 
بعد مراسم تشييع الجنازة الرسمية في وستمنستر، التي حضرها قادة من جميع أنحاء العالم، أُقيم قداس ‏جنائزي أكثر حميمية في كنيسة سانت جورج.‏
 
في ختام المراسم، تم إنزال نعش الملكة في القبو الملكي - مكان راحة العديد من الملوك السابقين تحت ‏الكنيسة يوجد الملك جورج الثالث والرابع والخامس ويليام الرابع وآخرين. ‏
 
في العام الماضي، تم دفن الأمير فيليب، زوج الملكة، هناك أيضًا، وقبل ذلك، تقدم الملك تشارلز إلى ‏الأمام لوضع راية حراس جرينادير (حراس المشاة) على نعش الملكة الراحلة.‏
 
أثناء إنزال نعش الملكة في القبو الملكي، تلى قس وندسور ترنيمة، تم نطق ألقاب الملكة. هذا اختتمت ‏الاحتفالات العامة المكرسة لها.‏
 
ومع ذلك، لم يكن القبو مكان دفنها الأخير، في وقت لاحق من مساء الاثنين، من المقرر إقامة مراسم دفن ‏خاصة للعائلة المالكة، عندما يتم نقل الملكة إلى كنيسة الملك جورج السادس التذكارية حيث سينضم ‏نعش الملكة إلى نعش والديها، الملك جورج السادس والملكة إليزابيث، الملكة الأم.‏
 
سيتم أيضًا نقل نعش الأمير فيليب، بحيث يمكن وضع الملكة للراحة جنبًا إلى جنب مع زوجها الحبيب ‏البالغ من العمر 73 عامًا.‏
 
على الرغم من إغلاقها للمراسم الخاصة يوم الاثنين، إلا أن الكنيسة الصغيرة عادة ما تكون مفتوحة ‏للجمهور، مما يعني أنه يمكن للبريطانيين زيارة المثوى الأخير للملكة للتعبير عن احترامهم.‏
 
 
 

مراسم جنازة الملكة اليزابيث

جنازة الملكة اليزابيث

الملكة اليزابيث

جنازة اليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

جنازه الملكه اليزابيث

إليزابيث الثانية

أبناء الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث الثانية

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