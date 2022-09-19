العراق وأستراليا يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي مع السفيرة الأسترالية في بغداد، بولا غانلي مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.



وقال مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، "إن الأعرجي استقبل اليوم السفيرة الأسترالية في بغداد، وتم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وملف مخيم "الهول" السوري، فضلا عن بحث تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



وأكد الأعرجي مجدداً حرص العراق على أن تبقى علاقاته جيدة ومتوازنة مع الجميع، مشيرا إلى أن مشاركة السفراء في الزيارة الأربعينية في كربلاء تمثل رسالة محبة ومواساة مهمة ومشاركة للشعوب في مناسباتها الكبيرة.