الرى: إزالة 45 حالة تعدٍ على النيل فى 5 محافظات

كتبت ــ أسماء نصار

شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل، حيث تم تنفيذ 45 مخالفة في محافظات "المنوفية- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر" ليصل إجمالى ما تمت إزالته حوالى 78 ألفا و 798 مخالفة منذ يناير 2015.

وتلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير إلى أنه تمت إزالة ما يزيد عن 43 ألف حالة تعدٍ بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ويعد قطاع حماية النيل أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنه مسئول عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف كم طولى، وأيضاً لكافة الأغراض الأخرى من مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.