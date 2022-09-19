اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السوري: وحدة المصلحة الإقليمية الصحية تقتضي التعاون بين جميع الدول

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:39 م
الرئيس السوري: وحدة المصلحة الإقليمية الصحية تقتضي التعاون بين جميع الدول الرئيس السوري بشار الأسد
أ ش أ

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أكد الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين أن وحدة المصلحة الإقليمية الصحية تقتضي العمل والتعاون بين جميع الدول في الإقليم لمجابهة الأمراض التي تتفشى وتنتقل من دولة إلى أخرى.


جاء ذلك خلال لقائه مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، لبحث التعاون بين المنظمة ومؤسسات القطاع الصحي في سوريا بهدف تحسين واقع الاستجابة الصحية سواء من حيث مكافحة الأوبئة والأمراض أو الدعم التقني بالتجهيزات والمعدات الطبية.


وأعرب المنظري - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - عن تقدير المنظمة للدعم والتسهيلات التي تقدمها سوريا لعمل المنظمة بهدف توفير المساعدة الطبية للسوريين على جميع الأراضي السورية، مشيراً إلى أنّ سوريا قدمت على الدوام الكثير من المبادرات على مستوى منظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية.


سوريا

بشار الأسد

تفشي الأمراض

الرئيس السورى



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