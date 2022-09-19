اليوم السابع
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الداخلية تضبط 37 قطعة سلاح و108 قضية مخدرات

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:58 ص
الداخلية تضبط 37 قطعة سلاح و108 قضية مخدرات أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (37) قطعة سلاح نارى ، (168) قضية مخدرات وتنفيذ (42603) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (8) قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 8 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (2165) حكم قضائى متنوع.
 
 

سلاح نارى

الداخلية

اخبار الحوادث

مخدرات

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