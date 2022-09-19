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التضامن: 9600 شباب من 80 دولة يرغبون بالتطوع في قمة تغير المناخ بشرم الشيخ

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 06:05 م
التضامن: 9600 شباب من 80 دولة يرغبون بالتطوع في قمة تغير المناخ بشرم الشيخ وزارة التضامن الاجتماعي
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور أحمد سعده، معاون وزيرة التضامن للعمل الأهلي، أنهم استقبلوا 9600 طلب من شباب في 80 دولة يرغبون في التطوع في قمة تغير المناخ بشرم الشيخ المقبلة، مفيدا بأن العدد النهائي للشباب المتطوعين سيكون ألف شاب متطوع فقط.
 
أضاف الدكتور أحمد سعدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، على قناة dmc، أن اختبارات اختيار الشباب المتطوعين تمر بمراحل مختلفة، موضحا أن أول مرحلة كانت تصفية المتقدمين ووصلوا لـ4500 متقدم، وبعدها اختبار المواقف الشخصية والتصرف في المواقف الصعبة واختبارات المعلومات العامة ووصل العدد لـ2300.
 
وتابع: "الاختبارات لاختيار الشباب المتطوعين في قمة المناخ مستمر حتى أول شهر اكتوبر القادم وبعدها سيتم الوصول إلى العدد النهائي للمتطوعين الشباب"، لافتا إلى أن المؤتمر يراعي أن يترك أثر مستدام نتيجة تعلم المتطوعين وفرصة للشباب المهتمين بالعمل المناخي.

قمة المناخ

وزارة التضامن

استعدادات قمة المناخ

احمد سعد

اليوم السابع بلس



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