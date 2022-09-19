اليوم السابع
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أكرم القصاص
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التحالف العربي: الحوثيون يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 02:00 ص
التحالف العربي: الحوثيون يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم المتحدث باسم التحالف العربي العميد ركن تركي المالكي
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد ركن تركي المالكي أن تعنت القوات الحوثية في محادثات عمان أفشل جهود إطلاق جميع أسرى الحرب.

وقال المالكي في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السعودية" مساء الأحد، إن الحوثيين يقدمون أولوية ملف الوقود على ملف أسراهم الأكثر إنسانية.

وأوضح أن التحالف عرض على الحوثيين زيارة أسراهم ولم يجد منهم الجدية والعزيمة الصادقة في هذا الأمر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التحالف يبذل مساع حثيثة أمام تعنت الحوثيين لإطلاق جميع الأسرى ولم شمل العائلات.

 


التحالف العربي

الحوثيين

أسرى الحرب

اليمن

السعودية



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